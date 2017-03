Claustrofobia, primeiro beijo aos 13: o que você não sabia sobre Justin Bieber

Aos 23 anos, Justin Bieber poderia ser um rapaz comum. Famoso desde 2009, no entanto, sua vida já teve uma série de altos e baixos, indo do céu ao inferno em ritmo frenético. Musicalmente, o astro canadense vive período de alta. Ele se apresenta nesta quarta (29), na Apoteose, no Rio de Janeiro, na abertura da turnê Purpose no Brasil. Já no sábado e domingo é a vez de Biebs mostrar sua nova fase, no Allianz Parque, em São Paulo.

O álbum, que atingiu o número 1 das paradas em mais de 100 países e emplacou hits como What Do You Mean?, Sorry e Love Yourself é a base da turnê que passará também por Cidade do México, Lima, São Paulo, Rio de Janeiro e Bogotá.

Justin Bieber no Rio

Quando: Quarta-feira, 29 de março de 2017

Horário: às 21h

Onde: Praça da Apoteose – Passarela do Samba Prof. Darcy Ribeiro – Sambódromo/RJ

Capacidade: 31 mil pessoas

Ingressos: Pista premium branca e verde: R$ 375 (meia) e R$ 750

Pista e Arquibancada: R$ 190 (meia) e R$ 380

Classificação etária: De 08 a 13 anos é permitida a entrada acompanhado de um responsável. A partir de 14 anos é permitida a entrada desacompanhado

Justin Bieber em São Paulo

Quando: Sábado, 1º de abril de 2017; domingo, 20h30. 2 de abril (domingo), a partir das 20h.

Onde: Allianz Parque – Rua Turiassú, 1840 – Perdizes, São Paulo

Capacidade: 44.400 pessoas

Ingressos: Pista Premium Branca e Verde: R$ 375 (meia) e R$ 750

Pista: R$ 190 e (meia) R$ 380

Cadeira inferior: R$ 210 (meia) e R$ 420

Cadeira superior: R$ 125 (meia) e R$ 250

Classificação etária: De 8 a 13 anos é permitida a entrada acompanhado de um responsável. A partir de 14 anos é permitida a entrada desacompanhado.

Acesso para deficientes