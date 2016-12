Fifth Harmony responde textão de Camila Cabello: “estamos machucadas”

E a novela sobre a saída de Camila Cabello do Fifth Harmony continua, amigos. Depois do pronunciamento da integrante, desmentindo algumas informações ditas por suas companheiras de banda, surgiu um outro textão no Twitter, assinado por Ally, Lauren, Normani e Dinah.

Na carta de Camila, ela rebate a informação que a banda foi informada pelos seus representantes de que estava saindo. “Não é verdade que elas simplesmente foram apenas informadas através dos meus representantes que eu estava ‘deixando o grupo’. Como as outras garotas disseram sobre seus planos, eu tenho planos de continuar meus projetos solo no próximo ano, mas eu não tinha intenção que as coisas com o Fifth Harmony terminassem assim”, garantiu.

Na nova carta das outras quatro integrantes do Fifth Harmony, elas dizem: “nos últimos meses, tentamos constantemente e fizemos todo esforço possível para sentar e discutir o futuro do Fifth Harmony com a Camila. Nós passamos o último um ano e meio (desde sua empreitada solo inicial) tentando comunicar a ela e seu time todas as razões de porque sentíamos que a banda merecia pelo menos um último álbum do seu tempo, levando em conta o sucesso do último ano, no qual trabalhamos muito duro.”

“Depois de meses de rejeição por parte dela e do time dela, essas supostas longas conversas, de fato nunca aconteceram, embora tenhamos pedido. Fizemos esforços exaustivos e de todo coração tentamos manter esse grupo vivo com nós cinco e gostaríamos que isso ficasse muito claro, nossos esforços infelizmente não eram mútuos”, disseram ainda.



“Para todas as Harmonizers,

Nós sabemos que vocês estão machucadas e confusas, nós também estamos. Sabemos que vocês querem respostas. E vocês merecem essas respostas, já que vocês são parte desse grupo tanto quanto nós quatro somos.

A última coisa que queremos é começar uma batalha de ‘nós dissemos’, ‘ela disse’, mas deixamos nossa história correr pela imprensa e pela internet por tempo demais. Então, por vocês, harmonizers, que tanto nos importamos, queremos que escutem de nós, sem edição, sem manipulação, apenas de nós para vocês.

Nos últimos meses, tentamos constantemente e fizemos todo esforço possível para sentar e discutir o futuro do Fifth Harmony com a Camila. Nós passamos o último um ano e meio (desde sua empreitada solo inicial) tentando comunicar a ela e seu time todas as razões de porque sentíamos que a banda merecia pelo menos um último álbum do seu tempo, levando em conta o sucesso do último ano, no qual trabalhamos muito duro.

Nós a chamamos para reuniões de grupo, as quais ela recusou. Nós pedimos para LA Reid e a gravadora para tentarem marcar essas reuniões, o que ela também recusou. Nós até tentamos um aconselhamento de grupo, o que ela nunca sequer apareceu.

Então, não, depois de meses de rejeição por parte dela e do time dela, essas supostas longas conversas, de fato nunca aconteceram, embora tenhamos pedido. Fizemos esforços exaustivos e de todo coração tentamos manter esse grupo vivo com nós cinco e gostaríamos que isso ficasse muito claro, nossos esforços infelizmente não eram mútuos.

No meio de novembro, nós fomos informados por seu empresário que Camila estava deixando o grupo. No mesmo período, fomos informados que sua performance final com o Fifth Harmony seria no dia 18 de dezembro.

Estamos realmente machucadas. Nós estivemos juntas por quase cinco anos, passamos por altos e baixos. Esse não foi o jeito que nós queríamos que nossas vidas tivessem acabado. Temos que começar a formular um plano e um caminho para o Fifth Harmony ir para frente, além da Camila. Nós apoiamos a decisão de qualquer pessoa de perseguir o que a faz feliz e de fazer o que deseja. E, no final, nós desejamos a Camila tudo de melhor, com muita tristeza pela maneira que ela e seu time lidaram com essa situação.

Ver Camila se afastar dessa palavra especial que nós construímos junto com vocês é difícil, mas nós vamos para frente juntas. Estamos animadas em continuar espalhando positividade no mundo e luz na vida das pessoas. Nós quatro reconhecemos que não seríamos nada sem o Fifth Harmony e vamos continuar a honrar isso. Agradecemos a vocês Harmonizers por permitir que nós façamos isso. Todos os dias que vocês nos amaram e nos apoiaram, vocês nos levaram além em tempos que nem sabiam que estavam fazendo isso. Nós agradecemos.

Agora, estamos em paz e paramos com esse leva e traz. Nós sabemos nossa verdade, vocês sabem o trabalho duro que nós tivemos e tentamos muito fazer com que isso funcionasse para nós cinco. Nós também sabemos que continuaremos a colocar amor e a devoção colocadas nesse grupo, sempre com o suporte de vocês, fiéis Harmonizers. Nós desejamos coisas boas para vocês todos.

Ally, Dinah, Lauren e Normani

