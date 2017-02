Medo de peixes, chata para comer: curiosidades sobre Rihanna, que completa 29 anos

Fechar x

O Virgula sabe o quanto sua segurança e sua privacidade são importantes e se preocupa muito com isso. Para garantir a sua tranqüilidade, o Virgula divulga uma série de normas que todo usuário deve seguir e os compromissos que o Virgula estabelece para garantir sua privacidade.

Quais são os compromissos que o Virgula estabelece com o usuário, para garantir sua segurança e privacidade?

1. Não divulgar sem prévia autorização, em hipótese alguma, o e-mail do internauta que se cadastrar em páginas que requerem preenchimento de dados pessoais - como a participação em promoções.

2. Não revelar sem prévia autorização, em hipótese alguma, o e-mail do internauta a outras empresas.

3. Possibilitar ao internauta o cancelamento, a qualquer momento, do envio de material informativo por e-mail solicitado anteriormente.

4. Preservar a identidade do internauta, mantendo sigilo enquanto o mesmo navega nas páginas do Virgula. Para tal, o usuário deve se comprometer a respeitar as normas de segurança acima, assim como as normas específicas de cada serviço.

5. Utilizar cookies e identificadores anônimos para controle de audiência, de navegação, de segurança e de publicidade de acordo com as regras de segurança estabelecidas. Cookies são informações enviadas pelo servidor do Virgula ao computador do usuário, para identificá-lo. Você não precisa aceitar cookies para navegar no Virgula, mas alguns de nossos serviços podem não funcionar corretamente se os cookies forem desabilitados.

6. Coletar informações de navegação do usuário, tais como: informações de visita ao site, interação com o conteúdo etc., através de sistemas próprios ou através de terceiros autorizados pelo Virgula, respeitadas as questões de segurança e privacidade de dados pessoais do usuário. Em hipótese alguma, serão coletados dados pessoais de usuários por terceiros sem anuência do usuário.

7. Garantir segurança e privacidade de identidade aos internautas que fazem compras no Virgula. Dados cadastrados - como nome, endereço e número de cartão de crédito - são protegidos por sistemas avançados de criptografia enquanto são enviados e mantidos em sigilo em servidores de segurança do Virgula ou em outros autorizados, sob as mesmas condições, pelo Virgula.

O que não se deve fazer ao usar os serviços do Virgula?

1. Qualquer uso com propósitos ilegais. 2. Transmitir ou divulgar ameaças, pornografia infantil, material racista ou qualquer outro que viole a legislação em vigor no país.

3. Propagar vírus de computador, programas invasivos (worms) ou outras formas de programas de computador, auto-replicantes ou não, que causem danos permanentes ou temporários nos equipamentos do destinatário.

4. Transmitir tipos ou quantidades de dados que causem falhas em serviços ou equipamentos na rede do Virgula ou na Internet.

5. Usar a rede para tentar e/ou realizar acesso não autorizado a dispositivos de comunicação, informação ou computação.

6. Forjar endereços de máquinas, de rede ou de correio eletrônico, na tentativa de responsabilizar terceiros ou ocultar a identidade ou autoria.

7. Destruir ou corromper dados e informações de outros usuários.

8. Violar a privacidade de outros usuários.

9. Distribuir, via correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e formas similares de comunicação mensagens não solicitadas do tipo 'corrente' e mensagens em massa, comerciais ou não.

10. Enviar grande quantidade de mensagens idênticas ao mesmo destinatário por correio eletrônico (mail bombing).

11. Violar copyright ou direito autoral alheio reproduzindo material sem prévia autorização segurança no Virgula.