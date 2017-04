Rock in Rio 2017: 30 Seconds to Mars e Tears for Fears completam line-up do palco Mundo

A organização do Rock in Rio confirmou as três últimas atrações que faltavam ser anunciadas para completar o line-up do palco Mundo: Tears for Fears, no dia 22, 30 Seconds to Mars e Capital Inicial, ambos no dia 24 de setembro.

O Tears for Fears se apresenta antes de Bon Jovi no dia 22. A banda britânica, que tem diversos clássicos, vem com Curt Smith e Ronald Orzabel para uma noite recheada de clássicos. Nas três últimas décadas, Roland Orzabal e Curt Smith venderam mais de 30 milhões de cópias no mundo todo. Eles vão trazer todos os seus hits para o festival, incluindo as músicas Everybody Wants To Rule The World, Shout e Mad World.

Já o 30 Seconds to Mars, formado por Jared Leto, Shannon Leto e Tomo Milicevic, volta ao festival e se apresenta no dia 24 de setembro, mesma noite de Red Hot Chili Peppers e The Offspring. Com quatro álbuns produzidos — o quinto será lançado ainda este ano, pela primeira vez pela Interscope Records — e mais de cinco milhões de cópias vendidas em todo o mundo, a banda traz na bagagem inúmeros prêmios: 12 MTV Awards, um Billboard e um recorde no Guiness Book, com a turnê mais longa da história.

O Capital Inicial prepara-se para sua sexta participação no Rock in Rio. Com diversos sucessos ao longo dos mais de 30 anos de carreira, o grupo abre a noite do dia 24 de setembro no Palco Mundo. Veterano no festival, o Capital Inicial tocou nas edições II (1991), III (2001), IV (2011), V (2013), Rock in Rio Lisboa 2014 e volta em 2017 cheio de gás para levantar a galera mais uma vez.